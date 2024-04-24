Бюджет прожиточного минимума увеличится в Беларуси с 1 мая

Новый размер БПМ будет действовать по 31 июля 2024 года.
БПМ в среднем на душу населения по сравнению с его значением, установленным с 1 февраля 2024 года, увеличится на 2,9% и составит Br418,73.
24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 1 мая 2024 года повышается размер бюджета прожиточного минимума. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.
Новый размер БПМ будет действовать по 31 июля 2024 года.
БПМ в среднем на душу населения по сравнению с его значением, установленным с 1 февраля 2024 года, увеличится на 2,9% и составит Br418,73.