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Бюджет прожиточного минимума увеличится в Беларуси с 1 мая

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 1 мая 2024 года повышается размер бюджета прожиточного минимума. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

Источник: AP 2023

Новый размер БПМ будет действовать по 31 июля 2024 года.

БПМ в среднем на душу населения по сравнению с его значением, установленным с 1 февраля 2024 года, увеличится на 2,9% и составит Br418,73.

экономика