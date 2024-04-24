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Доллар и евро подешевели в среду

МИНСК, 24 апр — Sputnik. В результате торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже отечественный рубль вырос в цене в сравнении с евро и долларом.

Источник: Sputnik.by

Сегодня европейская валюта, проигнорировав мировой тренд, подешевела сразу на 0,52%. Хотя на международных площадках она дорожает из-за роста деловой активности в ФРГ. Евро в итоге опустился до отметки в 3,4618 рубля.

Американская валюта на фоне поступления новостей с негативной статистикой ожидаемо упала в цене. Доллар потерял 0,37% и оказался на уровне в 3,2421 рубля.

Российская валюта при стабильно высоких ценах на сырье наконец ощутила поддержку и прибавила 0,35%. На торгах за 100 российских предлагали 3,4968 белорусских рубля.

Сильнее остальных упала в стоимости валюта Поднебесной, просевшая на 0,59%. На бирже за 10 юаней нужно было отдать 4,4510 рубля.

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