Доллар и евро подешевели в среду

Сегодня европейская валюта, проигнорировав мировой тренд, подешевела сразу на 0,52%. Хотя на международных площадках она дорожает из-за роста деловой активности в ФРГ. Евро в итоге опустился до отметки в 3,4618 рубля.
Американская валюта на фоне поступления новостей с негативной статистикой ожидаемо упала в цене. Доллар потерял 0,37% и оказался на уровне в 3,2421 рубля.
Российская валюта при стабильно высоких ценах на сырье наконец ощутила поддержку и прибавила 0,35%. На торгах за 100 российских предлагали 3,4968 белорусских рубля.
Сильнее остальных упала в стоимости валюта Поднебесной, просевшая на 0,59%. На бирже за 10 юаней нужно было отдать 4,4510 рубля.