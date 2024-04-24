В Новосибирске перед Пасхой начали дорожать куриные яйца

«Яйца в апреле подорожали уже как минимум на 5−6 рублей. Я регулярно захожу в четыре магазина. И цены не изменились только в одном. В начале месяца десяток яиц категории C 1 стоил 125 рублей. Сейчас он стоит 129 рублей. Отборное яйцо продают и за 160, и за 170 рублей. После осенних всех историй, цены на яйца снижались. Сейчас продавцы говорят, мол, Пасха, что вы хотите», — рассказала BFM-Новосибирск жительница Новосибирска Анастасия Егорова.