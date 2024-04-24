В Новосибирске перед Пасхой начали дорожать куриные яйца

В Новосибирске снова дорожают куриные яйца. На этот раз рост цен торговые компании объясняют приближением Пасхи.
Жители Новосибирск заметили подорожание куриных яиц еще в начале апреля. Потребители, которые методично отслеживают изменения цен, говорят, что рост на данную продукцию продолжается уже три недели.
«Яйца в апреле подорожали уже как минимум на 5−6 рублей. Я регулярно захожу в четыре магазина. И цены не изменились только в одном. В начале месяца десяток яиц категории C 1 стоил 125 рублей. Сейчас он стоит 129 рублей. Отборное яйцо продают и за 160, и за 170 рублей. После осенних всех историй, цены на яйца снижались. Сейчас продавцы говорят, мол, Пасха, что вы хотите», — рассказала BFM-Новосибирск жительница Новосибирска Анастасия Егорова.
Данные Новосибирскстата подтверждают наблюдение потребителей. Так, согласно официальной статистике, на 8 апреля средняя цена одного десятка куриных яиц в Новосибирской области составляла 124,05 рубля, а 15 апреля она была уже 127,54 рубля. Данные об изменениях за последнюю неделю пока не опубликованы.
Опрошенные BFM-Новосибирск производители куриного яйца и представители ритейла признают, что цены в апреле выросли, но при этом заявляют, что причину роста нужно искать не у них.