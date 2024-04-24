Пересадочный терминал в Мурино начнут строить в 2024 году

Строительство транспортно-пересадочного узла в Мурино могут начать уже в этом году. Об этом в эфире программы «Пять углов» на радио «Комсомольская правда» (92,0 FM) рассказал председатель комитета Ленинградской области по транспорту Михаил Присяжнюк. Транспорт — больная тема для Мурино. В спальном пригороде Петербурга жители регулярно жалуются на очереди к метро или на маршрутку. Проблему может снять ТПУ — транспортно-пересадочный узел. По сути — это вокзал, который соединяет разные виды транспорта: метро, электричку, автобусы, маршрутки, каршеринг или такси. В Ленобласти планируют построить три транспортно-пересадочных узла. Самый близкий к реализации — ТПУ в Мурино.