Пересадочный терминал в Мурино начнут строить в 2024 году

Строительство транспортно-пересадочного узла в Мурино могут начать уже в этом году. Об этом в эфире программы «Пять углов» на радио «Комсомольская правда» (92,0 FM) рассказал председатель комитета Ленинградской области по транспорту Михаил Присяжнюк. Транспорт — больная тема для Мурино. В спальном пригороде Петербурга жители регулярно жалуются на очереди к метро или на маршрутку. Проблему может снять ТПУ — транспортно-пересадочный узел. По сути — это вокзал, который соединяет разные виды транспорта: метро, электричку, автобусы, маршрутки, каршеринг или такси. В Ленобласти планируют построить три транспортно-пересадочных узла. Самый близкий к реализации — ТПУ в Мурино.
— Ближе всего к реализации ТПУ у станции метро «Девяткино» в Мурино, — говорит Михаил Присяжнюк. — Под эту задачу будет адаптирован вокзал Северный, расположенный со стороны западного Мурино. В этом году надеемся выйти на строительство.
Другой назревший проект — Кудрово — пока поставлен на паузу. Все из-за метро, которое никак не придет в населенный пункт. Без подземки строить ТПУ смысла нет. Но Ленобласть уже сделала, все, что возможно на этом этапе: зарезервировала земельные участки под комплекс, подъезды к нему, объекты метро и даже выделила землю под депо. Осталось дождаться запуска подземки.
Как ранее рассказывал SPB.KP.RU, третий ТПУ запланирован в Сертолово. Из поселка хотят запустить «Ласточку» до центра Петербурга. До конца года объект начнут проектировать. Построить ТПУ хотят за 2−3 года. Стоимость проекта — 6 млрд рублей.