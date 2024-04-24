В Новосибирске появится антивандальный мост за 13 миллионов рублей

В этом году мосту исполнилось 18 лет. За это время появились дефекты. Ремонт предполагает защиту конструкций от коррозии, замену остекления на монолитный прозрачный поликарбонат, а также покрытия на ступенях и прохожей части моста. Помимо этого появится новое освещение. На мосту поставят камеры видеонаблюдения. Чтобы сохранить в порядке железобетонные конструкции, на них нанесут лак «антиграффити».