В Беларуси с 1 мая вырастут госпособия семьям, воспитывающим детей

С 1 мая 2024 года бюджет прожиточного минимума составит Br418,73. В связи с его изменением автоматически пересматриваются встроенные в систему социальной защиты различные надбавки и повышения, а также отдельные социальные выплаты, исчисляемые от размера БПМ.
Так, единовременное пособие в связи с рождением первого ребенка теперь составит Br4187,30. При рождении второго и последующих детей — Br5862,22.
Единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, с мая будет выплачиваться в размере Br418,73. Пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет (ежемесячное) — в размере Br209,37.
Размер ежемесячного пособия семьям на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей на ребенка-инвалида — Br293,11, на других детей в семье — Br209,37.
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет составит Br418,73 (с I и II степенью утраты здоровья и с III и IV степенью утраты здоровья до исполнения ребенку возраста 3 лет) и Br502,48 (с III и IV степенью утраты здоровья после исполнения ребенку возраста 3 лет). Ежемесячное пособие на ребенка в возрасте до 18 лет, инфицированного ВИЧ, составит Br293,11.