В Беларуси с 1 мая вырастут госпособия семьям, воспитывающим детей

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет составит Br418,73 (с I и II степенью утраты здоровья и с III и IV степенью утраты здоровья до исполнения ребенку возраста 3 лет) и Br502,48 (с III и IV степенью утраты здоровья после исполнения ребенку возраста 3 лет). Ежемесячное пособие на ребенка в возрасте до 18 лет, инфицированного ВИЧ, составит Br293,11.