В Уфимском районе может появиться логистический центр Wildberries

По данным пресс-службы главы республики, госпожа Бакальчук выразила заинтересованность в реализации проекта. Это, по ее мнению, должно обеспечить мелкий и средний бизнес республики инфраструктурой в виде складов, хранения и упаковки продукции, а также логистики и облегчения расчетов.
«Интернет-торговля с каждым годом увеличивает свою долю. И у Башкортостана уже есть успешный опыт по созданию логистических центров ведущих российских маркетплейсов. Отрадно, что и компания Wildberries заинтересована инвестировать в нашу республику», — приводит пресс-служба слова господина Хабирова.
В настоящее время Wildberries владеет 20 складами в стране, ближайший к Уфе находится в Казани.