В Уфимском районе может появиться логистический центр Wildberries

По данным пресс-службы главы республики, госпожа Бакальчук выразила заинтересованность в реализации проекта. Это, по ее мнению, должно обеспечить мелкий и средний бизнес республики инфраструктурой в виде складов, хранения и упаковки продукции, а также логистики и облегчения расчетов.