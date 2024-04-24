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В Уфимском районе может появиться логистический центр Wildberries

ООО «Вайлдберриз» может получить земельный участок в Уфимском районе для строительства логистического центра. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на встрече в Дубае с владелицей маркетплейса Татьяной Бакальчук.

По данным пресс-службы главы республики, госпожа Бакальчук выразила заинтересованность в реализации проекта. Это, по ее мнению, должно обеспечить мелкий и средний бизнес республики инфраструктурой в виде складов, хранения и упаковки продукции, а также логистики и облегчения расчетов.

«Интернет-торговля с каждым годом увеличивает свою долю. И у Башкортостана уже есть успешный опыт по созданию логистических центров ведущих российских маркетплейсов. Отрадно, что и компания Wildberries заинтересована инвестировать в нашу республику», — приводит пресс-служба слова господина Хабирова.

В настоящее время Wildberries владеет 20 складами в стране, ближайший к Уфе находится в Казани.