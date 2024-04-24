На Заводском шоссе в Самаре появится крупное производство турбин

В Промышленном районе появится новое производство. Его архитектурно-градостроительный облик согласовали городские власти, так как он соответствует нормам. Документ об этом от 22 апреля опубликован на сайте администрации Самары.
Новый корпус построит ПАО «Кузнецов». На Заводском шоссе, 29 появятся производственное и административно-бытовое здания. Они будут одно- и двухэтажными, а общая площадь объекта составит 6430 квадратных метров.
В новом корпусе будут производить турбины. Когда именно производство заработает, пока не сообщается.