В Екатеринбурге построят школу за три миллиарда рублей

В Екатеринбурге, рядом с ЦПКиО, построят школу за три миллиарда рублей. Она сможет вместить в себя полторы тысячи учеников. С момента утверждения проекта прошел уже год. Об этом сообщили на сайте РосТендер.
Школа на 1,5 тысячи мест в квартале улиц Щорса-Машинная-набережная реки Исеть — так называется проект на сайте РосТендер.
Администрация Екатеринбурга ищет компанию-подрядчика, которая построит школу за 3,1 миллиарда рублей в районе парка Маяковского. Заявку на участие в тендере можно подать до 7 мая 2024 года.
Отмечается, что в этом районе давно построены все необходимые для детей объекты, но не хватает муниципальной школы. На территории нового учебного заведения выделят места для игровой площадки, зоны отдыха и спортивного стадиона. Для начальной школы построят отдельный трехэтажный корпус.