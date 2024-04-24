Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Еще два автобуса в Челябинске переводят на регулируемый тариф

Еще два автобуса в Челябинске с 1 мая переводят на регулируемый тариф, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Речь идет об автобусах № 19 и 91.

На маршрут 19 будут выходить 30 автобусов малого класса с интервалом 5−10 минут. Первый рейс с Чистопольской — в 5.20, с Приборостроительной — в 5.45. Отправление последнего рейса от Чистопольской и Приборостроительной — в 22.00.

По маршруту 91 основная часть рейсов будет выполняться до Салавата Юлаева. На линию выйдут 10 автобусов малого класса и 20 автобусов среднего класса с интервалом 5−10 минут. Первый рейс от ТК «Молния» — в 5.38, от Салавата Юлаева — в 5.24, от Градского прииска — в 5.56. Отправление последних рейсов от ТК «Молния» — в 22.12, от Салавата Юлаева — в 22.21, от Градского прииска — в 20.08.