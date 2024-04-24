Еще два автобуса в Челябинске переводят на регулируемый тариф

По маршруту 91 основная часть рейсов будет выполняться до Салавата Юлаева. На линию выйдут 10 автобусов малого класса и 20 автобусов среднего класса с интервалом 5−10 минут. Первый рейс от ТК «Молния» — в 5.38, от Салавата Юлаева — в 5.24, от Градского прииска — в 5.56. Отправление последних рейсов от ТК «Молния» — в 22.12, от Салавата Юлаева — в 22.21, от Градского прииска — в 20.08.