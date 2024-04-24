Количество рейсов из Уфы в Анталью увеличили до 25 в неделю

По информации пресс-службы столичного аэропорта, с 24 апреля программу полетов из Уфы в Анталью дополнительно открывает авиакомпания Corendon Airlines. Рейсы будут совершаться три раза в неделю.
Также с 26 апреля авиакомпания «Аэрофлот» будет выполнять из Уфы до пяти рейсов в неделю и Southwind Airlines — семь рейсов еженедельно.
В аэропорту напомнили, что в данном направлении продолжают выполнять рейсы авиакомпании Red Wings и AZUR air. Таким образом, количество рейсов на курорты Средиземного моря в мае увеличится до 25 в неделю.