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Казахстанцы стали меньше есть рыбу и морепродукты

В 2023 году по сравнению с предыдущим годом наблюдался рост потребления по основным группам продуктов питания, кроме хлебопродуктов и крупяных изделий, рыбы и морепродуктов, масла и жиров, сообщает ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу Бюро национальной статистики АСПР РК.

Источник: EL.kz

Наибольшие доли расходов на покупку продуктов питания в потребительских расходах домашних хозяйств, как и в прошлые годы, приходятся на мясо и мясопродукты (17%), хлебопродукты и крупяные изделия (7,9%). Наиболее высокие уровни потребления мяса и мясопродуктов отмечаются в Атырауской, Акмолинской областях, в области Жетісу, а самый низкий — городе Шымкент.

В среднем за месяц 2023 года потребление по отдельным видам продуктов питания на душу населения составило:

  • картофель — 3,7 кг
  • хлеб, І сорта — 2,4 кг
  • говядина — 2,1 кг
  • яблоки — 1,6 кг
  • сахар-песок — 1,5 кг
  • рис — 1,3 кг
  • молоко — 1,1 л
  • кефир — 1 л
  • яйцо — 16,8 штук
  • макаронные изделия — 0,9 кг
  • рыба свежая или охлажденная — 0,8 кг
  • чай черный — 0,1 кг.

экономика