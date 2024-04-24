Казахстанцы стали меньше есть рыбу и морепродукты

Наибольшие доли расходов на покупку продуктов питания в потребительских расходах домашних хозяйств, как и в прошлые годы, приходятся на мясо и мясопродукты (17%), хлебопродукты и крупяные изделия (7,9%). Наиболее высокие уровни потребления мяса и мясопродуктов отмечаются в Атырауской, Акмолинской областях, в области Жетісу, а самый низкий — городе Шымкент.