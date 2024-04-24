Казахстанцы стали меньше есть рыбу и морепродукты

Наибольшие доли расходов на покупку продуктов питания в потребительских расходах домашних хозяйств, как и в прошлые годы, приходятся на мясо и мясопродукты (17%), хлебопродукты и крупяные изделия (7,9%). Наиболее высокие уровни потребления мяса и мясопродуктов отмечаются в Атырауской, Акмолинской областях, в области Жетісу, а самый низкий — городе Шымкент.
В среднем за месяц 2023 года потребление по отдельным видам продуктов питания на душу населения составило:
- картофель — 3,7 кг
- хлеб, І сорта — 2,4 кг
- говядина — 2,1 кг
- яблоки — 1,6 кг
- сахар-песок — 1,5 кг
- рис — 1,3 кг
- молоко — 1,1 л
- кефир — 1 л
- яйцо — 16,8 штук
- макаронные изделия — 0,9 кг
- рыба свежая или охлажденная — 0,8 кг
- чай черный — 0,1 кг.