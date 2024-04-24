В Уфе квартал на бульваре Ибрагимова застроят 25-этажными домами

Как сообщают в мэрии, под застройку запланирован участок площадью 30 га, где сейчас находятся ветхие дома. Планируется, что застройщик «Траст-Инвест» возведет 10 многоквартирных домов: четыре 25-этажных, четыре 5−9-этажных, по одному — высотой 21−24 этажа и 12 этажей. Кроме того, здесь появятся школа на 1150 мест с детским садом на 160 мест и еще один детский сад на 155 мест. Находящиеся в квартале многоквартирные жилые дома и административные здания будут сохранены. Детский сад № 167 ждет реконструкция, его вместимость увеличится до 275 мест. Аварийный жилой фонд снесут.