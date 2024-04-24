РК в течение года компенсирует превышение добычи в рамках ОПЕК+

«Казахстан приложит все усилия для соблюдения своих обязательств и компенсации перепроизводства согласно намеченному плану компенсации. Мы понимаем важность соблюдения обязательств каждой страной и поддержания сотрудничества в целях стабилизации нефтяного рынка», — отметили в Минэнерго.