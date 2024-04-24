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РК в течение года компенсирует превышение добычи в рамках ОПЕК+

Об этом говорится в заявлении Министерства энергетики Казахстана.

Источник: Kapital.kz

Казахстан подтверждает приверженность Соглашению ОПЕК+ и поддерживает решения, принимаемые совместно со странами-участниками ОПЕК+. Об этом говорится в заявлении Министерства энергетики РК.

По итогам решения 53-го заседание Совместного министерского мониторингового комитета (JMMC) Казахстан подготовил подробный план компенсации, согласно которому постепенно компенсирует перевыполненные в I квартале объемы в течение 2024 года.

«Казахстан приложит все усилия для соблюдения своих обязательств и компенсации перепроизводства согласно намеченному плану компенсации. Мы понимаем важность соблюдения обязательств каждой страной и поддержания сотрудничества в целях стабилизации нефтяного рынка», — отметили в Минэнерго.

энергетика
экономика
ОПЕК