РК в течение года компенсирует превышение добычи в рамках ОПЕК+

Казахстан подтверждает приверженность Соглашению ОПЕК+ и поддерживает решения, принимаемые совместно со странами-участниками ОПЕК+. Об этом говорится в заявлении Министерства энергетики РК.
По итогам решения 53-го заседание Совместного министерского мониторингового комитета (JMMC) Казахстан подготовил подробный план компенсации, согласно которому постепенно компенсирует перевыполненные в I квартале объемы в течение 2024 года.
«Казахстан приложит все усилия для соблюдения своих обязательств и компенсации перепроизводства согласно намеченному плану компенсации. Мы понимаем важность соблюдения обязательств каждой страной и поддержания сотрудничества в целях стабилизации нефтяного рынка», — отметили в Минэнерго.