В Перми сносят дом, в отношении которого экстренно ввели режим ЧС

Напомним, в ноябре 2023 года по решению комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС в отношении дома ввели режим чрезвычайной ситуации. Несущие конструкции могли обвалиться в любой момент. Часть жителей расселили. Остальным предложили квартиры в строящихся муниципальных домах.