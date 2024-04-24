В Перми сносят дом, в отношении которого экстренно ввели режим ЧС

Дом, в отношении которого власти ранее экстренно ввели режим ЧС, сносят в Мотовилихинском районе Перми.
Трёхэтажное здание находится по адресу: улица Циолковского, 17.
«Подрядчик демонтирует его с помощью спецтехники. Снос продлится до середины мая. Затем вывезут строительный мусор», — рассказали в мэрии.
Напомним, в ноябре 2023 года по решению комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС в отношении дома ввели режим чрезвычайной ситуации. Несущие конструкции могли обвалиться в любой момент. Часть жителей расселили. Остальным предложили квартиры в строящихся муниципальных домах.