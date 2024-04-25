Собственная версия Уолл-Стрит появится в Новосибирске

«Резиденты бизнес-центра могут селить своих сотрудников в апартаментах рядом с офисом, а у жителей апартаментов будет возможность найти работу рядом с домом. Впрочем, рост арендных ставок говорит о том же — спрос превышает предложение. Признаков того, что эта ситуация изменится в ближайшее время, не наблюдается. А значит, время инвестировать в апартаменты», — отметил генеральный директор ГК СМСС Анатолий Павлов.