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Нацбанк Беларуси назвал курс доллара и курс евро на 25 апреля 2024

Национальный банк Беларуси установил курс доллара, евро и российского рубля на 25 апреля 2024, четверг.

Источник: Комсомольская правда

Устанавливаемые ежедневно Нацбанком официальные курсы рубля по отношению к иностранным валютам содержат и курсы доллара, евро и российского рубля, которые белорусы чаще всего сдают и покупают в обменных пунктах коммерческих банков. Курсы Нацбанка на 25 апреля, четверг, выглядят так: 1 доллар США равен 3,2421 рубля, 1 евро — 3,4640 BYN, 100 российских рублей — 3,4968 белорусского рубля.

Напомним, курсы НБРБ в отношении этих валют на 24 апреля, среду, выглядели так: 1 доллар США равен 3,2543 рубля, 1 евро — 3,4694 BYN, 100 российских рублей — 3,4845 белорусского рубля.

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