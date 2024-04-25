Нацбанк Беларуси назвал курс доллара и курс евро на 25 апреля 2024

Устанавливаемые ежедневно Нацбанком официальные курсы рубля по отношению к иностранным валютам содержат и курсы доллара, евро и российского рубля, которые белорусы чаще всего сдают и покупают в обменных пунктах коммерческих банков. Курсы Нацбанка на 25 апреля, четверг, выглядят так: 1 доллар США равен 3,2421 рубля, 1 евро — 3,4640 BYN, 100 российских рублей — 3,4968 белорусского рубля.