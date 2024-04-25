Открылось сообщение между Хабаровским краем и китайским Жаохэ

В Бикинском районе Хабаровского края возобновил свою работу пограничный переход Покровка — Жаохэ. Пересечение границы России с Китаем традиционно будет осуществляться с помощью грузопассажирского парома, который перевозит через Уссури туристические автобусы и грузовики, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Мы начали формировать туристические группы на 4 мая, но поскольку границу открыли раньше, то, если получится сформировать группу, отправим в Китай раньше. Что касается цен на путевки, то произошло небольшое подорожание — на 500 рублей по отношению к прошлому году, — сообщила заместитель генерального директора компании «Сахэкспо» Алена Машковцева.
Также Росгранстрой уведомил, что во время предстоящих майских праздников в некоторые дни пограничный переход работать не будет: 28, 29, 30 апреля — выходные дни; 1 мая — выходной день; 2, 3, 4 мая — рабочие дни; 5 мая — выходной день; 6, 7, 8 мая — рабочие дни; 9, 10 мая — выходные дни; 11 мая — рабочий день; 12 мая — выходной день.