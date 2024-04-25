Открылось сообщение между Хабаровским краем и китайским Жаохэ

— Мы начали формировать туристические группы на 4 мая, но поскольку границу открыли раньше, то, если получится сформировать группу, отправим в Китай раньше. Что касается цен на путевки, то произошло небольшое подорожание — на 500 рублей по отношению к прошлому году, — сообщила заместитель генерального директора компании «Сахэкспо» Алена Машковцева.