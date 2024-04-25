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Присвоил крупную сумму, уклонился от уплаты налогов: следователи продолжают вести дело крупного застройщика

Во Владивостоке следком расследует уголовное дело директора ООО «ДВСК Гарант».

Источник: Комсомольская правда

Директор строительной компании ООО «ДВСК Гарант» Игорь Кациев подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере в Приморье. Прибыль он занизил как минимум на 175 миллионов рублей, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».

По версии следствия, с января 2018 года по март 2021 Кациев уклонялся от уплаты налогов. Чтобы скрыть настоящий доход, он провел ряд махинаций с девятью организациями из Владивостока и сумел скрыть деньги от налоговой.

В результате он не оплатил НДС, налог на прибыль, занизил ее на 175 рублей и забрал эту сумму себе. Правоохранители провели обыски в жилищах подозреваемого и сотрудников организации, а также в офисе компании. Также следователи проверяют изъятые бухгалтерские и финансовые документы, изъяты средства связи, системные блоки.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов УФНС и при сопровождении УМВД России по Приморскому краю.

Ранее «КП» писала о деле экс-главы психиатрической больницы Владивостока. Он и его адвокат уже ознакомились с документами, дело передали в суд.