Присвоил крупную сумму, уклонился от уплаты налогов: следователи продолжают вести дело крупного застройщика

В результате он не оплатил НДС, налог на прибыль, занизил ее на 175 рублей и забрал эту сумму себе. Правоохранители провели обыски в жилищах подозреваемого и сотрудников организации, а также в офисе компании. Также следователи проверяют изъятые бухгалтерские и финансовые документы, изъяты средства связи, системные блоки.