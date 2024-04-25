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В Новосибирске суд оштрафовал бар по делу о пропаганде ЛГБТ*

Бар «Элтон» оштрафовали по делу о пропаганде ЛГБТ*.

Источник: AP 2023

По данным пресс-службы областного Новосибирского суда, на полмиллиона рублей оштрафовали бар «Элтон» — суд обвинил его в пропаганде ЛГБТ*.

Уточняется, что в снятом видео «Новосибирск. Квирография, серия 3» блогера присутствовала символика ЛГБТ-организаций*, а именно изображение радуги из шести полос.

Таким образом, суд вынес обвинение бару по статье ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ и выдвинул штраф в размере суммы 500 тысяч рублей.

Напомним, что в Telegram-канале активисты правозащитной организации «Радетель» обратились к правоохранительным органам, чтобы проверить деятельность бара. После чего владелец заведения Артем Демченко решил поменять прежнее название собственного заведения.

* — признано экстремистской организацией и запрещено в России.