В Челябинской области будет построен коптер-парк

Напомним, что Гонка дронов в Челябинской области состоялась в в рамках молодежного цифрового форума на «ТЫ с IT». Как заявил губернатор региона Алексей Текслер, комментируя событие, «этот спорт имеет очевидное военно-прикладное назначение, учитывая потребности в беспилотниках на передовой».