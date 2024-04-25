В Челябинской области будет построен коптер-парк

По словам Галаева, который цитирует ТАСС, коптер-парк позволит Челябинской области вывести технологичный спорт на новый уровень. Строительство южноуральского коптер-парка будет поддержано российской Федерацией гонок дронов.
Строительство подобных площадок — один из элементов развития отрасли беспилотных систем. Ранее писалось, что коптер-парки начнут строить в Рязанской области и Татарстане. В будущем подобные площадки рассчитывают открыть по всей стране.
Напомним, что Гонка дронов в Челябинской области состоялась в в рамках молодежного цифрового форума на «ТЫ с IT». Как заявил губернатор региона Алексей Текслер, комментируя событие, «этот спорт имеет очевидное военно-прикладное назначение, учитывая потребности в беспилотниках на передовой».