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В Челябинской области будет построен коптер-парк

Появление специальной зоны для тренировок в области беспилотных авиационных систем на Южном Урале анонсировал президент Федерации гонок дронов России Илья Галаев.

По словам Галаева, который цитирует ТАСС, коптер-парк позволит Челябинской области вывести технологичный спорт на новый уровень. Строительство южноуральского коптер-парка будет поддержано российской Федерацией гонок дронов.

Строительство подобных площадок — один из элементов развития отрасли беспилотных систем. Ранее писалось, что коптер-парки начнут строить в Рязанской области и Татарстане. В будущем подобные площадки рассчитывают открыть по всей стране.

Напомним, что Гонка дронов в Челябинской области состоялась в в рамках молодежного цифрового форума на «ТЫ с IT». Как заявил губернатор региона Алексей Текслер, комментируя событие, «этот спорт имеет очевидное военно-прикладное назначение, учитывая потребности в беспилотниках на передовой».