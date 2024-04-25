На развитие инфраструктуры для электромобилей в Приморье выделят субсидии

Утвержден Порядок предоставления Министерством энергетики и газоснабжения Приморского края в 2024 году субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат на развитие зарядной инфраструктуры для электромобилей.
Получателями субсидии могут быть юрлица и ИП, в том числе территориальные сетевые организации, подключающие объекты зарядной инфраструктуры к своим сетям, или производители объектов зарядной инфраструктуры, реализующие инвестиционные проекты по строительству объектов для быстрой зарядки электрического автомобильного транспорта. Претендовать на субсидии смогут организации, инвестировавшие в закупку или производство оборудования объектов зарядной инфраструктуры или в технологическое присоединение объектов зарядной инфраструктуры к электрическим сетям на территории края.
Порядком определены условия предоставления субсидии, требования, которым должен соответствовать претендент, а также — требования к объекту зарядной инфраструктуры, сервисному обслуживанию, технической доступности и размещению.
Отбор получателей субсидии будет проводиться в системе «Электронный бюджет».
Субсидия на технологическое присоединение одного объекта зарядной инфраструктуры к электрическим сетям предоставляется в размере 30% от фактических затрат получателя субсидии на технологическое присоединение, но не более 900 тыс. рублей, за исключением случаев, при которых в состав платы за технологическое присоединение не включаются расходы, связанные со строительством объектов электросетевого хозяйства. В таком случае субсидия на технологическое присоединение не предоставляется.