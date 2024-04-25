На развитие инфраструктуры для электромобилей в Приморье выделят субсидии

Утвержден Порядок предоставления Министерством энергетики и газоснабжения Приморского края в 2024 году субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат на развитие зарядной инфраструктуры для электромобилей.



Получателями субсидии могут быть юрлица и ИП, в том числе территориальные сетевые организации, подключающие объекты зарядной инфраструктуры к своим сетям, или производители объектов зарядной инфраструктуры, реализующие инвестиционные проекты по строительству объектов для быстрой зарядки электрического автомобильного транспорта. Претендовать на субсидии смогут организации, инвестировавшие в закупку или производство оборудования объектов зарядной инфраструктуры или в технологическое присоединение объектов зарядной инфраструктуры к электрическим сетям на территории края.