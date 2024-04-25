На Среднем Урале предложили снизить цены на такси в непогоду

Снизить стоимость такси во время непогоды в Свердловской области возможно за счет привлечения самозанятых водителей. О таком способе борьбы с высокими ценниками в моменты пикового спроса рассказал директор сервиса заказа такси «Максим» Максим Шушарин.
— Основной и самый реальный способ не давать ценам скакать в пиковые нагрузки — это максимально простой и легальный доступ самозанятых на рынок такси […] Только так мы можем не допустить перекосов, когда стоимость на услугу такси увеличивается в четыре-шесть раз, — рассказал в пресс-центре ТАСС-Урал Максим Шушарин.
Примечательно, что встреча была посвящена федеральному закону № 580, который регулирует перевозки пассажиров на легковом такси — он действует с 1 сентября 2023 года.
По словам директора сервиса, соответствующий закон рассчитан на максимальную легализацию отрасли. При этом, согласно экспертным оценкам, из 2−2,5 млн самозанятых перевозчиков за время действия закона лишь 8,5 тыс из них получило разрешение на перевозку пассажиров и багажа, утверждает спикер.