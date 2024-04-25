На Среднем Урале предложили снизить цены на такси в непогоду

— Основной и самый реальный способ не давать ценам скакать в пиковые нагрузки — это максимально простой и легальный доступ самозанятых на рынок такси […] Только так мы можем не допустить перекосов, когда стоимость на услугу такси увеличивается в четыре-шесть раз, — рассказал в пресс-центре ТАСС-Урал Максим Шушарин.