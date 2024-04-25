В Перми еще один участок у Центрального рынка будет застроен жильем

В Перми будет продолжена застройка территории рядом с Центральным рынком. Застройщик «Ингрупп» купил землю в границах шоссе Космонавтов, Бакового переулка и Эпроновской улицы. Площадка 1,4 га находится выше металлорынка и относится к зоне комплексного развития. Об этом сообщает издание «Коммерсант-Прикамье».
Также будет застроен участок на территории бывшего рынка «Гача» вместе с компанией «Талан». В районе рынка должен появиться жилой комплекс с коммерческим площадями и многоуровневым паркингом.
Компания «Ингрупп» — пермский застройщик, который начинал работать на рынке со строительства таунхаусов и малоэтажных домов. Сейчас в стадии строительства у компании несколько домов.