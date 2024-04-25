В Иркутске проходит реконструкция крупных трубопроводов

Реконструкция крупных трубопроводов продолжается в Иркутске. Об этом сообщил мэр Иркутска Руслан Болотов. Работы проводят на территории ИВВАИУ до коллектора на улице Баррикад, реконструируют напорные трубопроводы от КНС-20а (по улицам Баррикад и Рабочего Штаба) до очистных правого берега, а также от КНС-21 до Космического проезда с устройством КНС «Нижний Бьеф», пишет ИА irkutskMedia.