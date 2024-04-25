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В Иркутске проходит реконструкция крупных трубопроводов

Работы проводят в различных частях города.

Источник: IrkutskMedia.ru

Реконструкция крупных трубопроводов продолжается в Иркутске. Об этом сообщил мэр Иркутска Руслан Болотов. Работы проводят на территории ИВВАИУ до коллектора на улице Баррикад, реконструируют напорные трубопроводы от КНС-20а (по улицам Баррикад и Рабочего Штаба) до очистных правого берега, а также от КНС-21 до Космического проезда с устройством КНС «Нижний Бьеф», пишет ИА irkutskMedia.

Строительство позволит разгрузить центральную часть народа и повысить качество коммунальных услуг.

Также градоначальник рассказал о подключении тепловых сетей в микрорайоне Зеленом. Работы вышли на финишную прямую. На территории проложили новые сети, выполнили техническое перевооружение.

Планируется, что в этом году будет выведена из эксплуатации устаревшая котельная.

«Без существенных федеральных вложений, поддержки правительства Иркутской области реализовать подобные проекты было бы невозможно», — подчеркнул Руслан Болотов.

Помимо этого, в областном центре ведется комплексная модернизация КОС правого берега. Специалисты приступили к завершающему десятому этапу. Также завершено проектирование модернизации КОС левого берега.

ЖКХ