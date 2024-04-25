В Иркутске проходит реконструкция крупных трубопроводов

Реконструкция крупных трубопроводов продолжается в Иркутске. Об этом сообщил мэр Иркутска Руслан Болотов. Работы проводят на территории ИВВАИУ до коллектора на улице Баррикад, реконструируют напорные трубопроводы от КНС-20а (по улицам Баррикад и Рабочего Штаба) до очистных правого берега, а также от КНС-21 до Космического проезда с устройством КНС «Нижний Бьеф», пишет ИА irkutskMedia.
Строительство позволит разгрузить центральную часть народа и повысить качество коммунальных услуг.
Планируется, что в этом году будет выведена из эксплуатации устаревшая котельная.
«Без существенных федеральных вложений, поддержки правительства Иркутской области реализовать подобные проекты было бы невозможно», — подчеркнул Руслан Болотов.
Помимо этого, в областном центре ведется комплексная модернизация КОС правого берега. Специалисты приступили к завершающему десятому этапу. Также завершено проектирование модернизации КОС левого берега.