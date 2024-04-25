В Волгограде стартовало масштабное обновление теплосетей

Как сообщили в ресурсоснабжающей организации, на ул. Землячки в Дзержинском районе будет проложено 300 м новой трубы. Также рабочие смонтируют ленточный фундамент и часть нового трубопровода.
Эта магистраль обеспечивает теплом 3 медучреждения, 14 детсадов, 13 школ, а также 164 дома, в которых живут свыше 50 тыс. человек.
На ул. Иркутской работы по обновлению тепломагистрали уже ведутся. На этом объекте специалисты обновят около 400 погонных метров трубопровода.
Строительно-монтажные работы завершатся гидравлическими испытаниями и экспертизой промышленной безопасности. Обновление объектов улучшит качество услуг по предоставлению тепла для 5000 жителей.