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В Волгограде стартовало масштабное обновление теплосетей

Специалисты ресурсоснабжающей компании обновят инженерные сети на улицах Иркутской и Землячки в Волгограде.

Источник: Волгоградская правда

Как сообщили в ресурсоснабжающей организации, на ул. Землячки в Дзержинском районе будет проложено 300 м новой трубы. Также рабочие смонтируют ленточный фундамент и часть нового трубопровода.

Эта магистраль обеспечивает теплом 3 медучреждения, 14 детсадов, 13 школ, а также 164 дома, в которых живут свыше 50 тыс. человек.

На ул. Иркутской работы по обновлению тепломагистрали уже ведутся. На этом объекте специалисты обновят около 400 погонных метров трубопровода.

Строительно-монтажные работы завершатся гидравлическими испытаниями и экспертизой промышленной безопасности. Обновление объектов улучшит качество услуг по предоставлению тепла для 5000 жителей.

ЖКХ