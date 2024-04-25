Казахстан продлил запрет на вывоз лома и отходов черных металлов

АЛМАТЫ, 25 апр — Sputnik. Приказом министра промышленности и строительства от 23 апреля 2024 года продлевается запрет на вывоз с территории Казахстана отходов и лома цветных черных металлов еще на полгода.
С 5 мая запрещается вывозить из Казахстана:
- всеми видами транспорта: отходы и лом медные, алюминиевые, свинцовые, отходы и лом свинцовых аккумуляторов, отработавшие свинцовые аккумуляторы;
- автомобильным и морским видом транспорта: отходы и лом черных металлов, слитки черных металлов для переплавки (шихтовые слитки);
- автомобильным и морским видом транспорта: бывших в употреблении труб, рельсов, элементов железнодорожного полотна и подвижного состава.
В Минпроме пояснили, что запрет приведет к увеличению загрузки отечественных предприятий, испытывающих дефицит в ломе.
В стране 8 предприятий по производству арматуры. Общая мощность — 1,9 млн тонн, в 2023-м произвели 924 тысячи тонн.