Учимся жить без электричества: Жители двух районов Кишинева в четверг, 25 апреля, останутся без света — сообщаем адреса

О плановых отключениях на сегодня сообщает поставщик услуги.
Ботаника:
- бул. Дачия, 12/2, Х. Ботева, 4/3, 7/3, 9/2, 11/1, 11/2, 13/2, 15/2, 17, 19/1, 19/2, 19/3, 19/5, 29 — с 09:00 до 13:00.
- ул. А. Негру-Водэ, 107−117, 117/1, 117B, 164, 172−202, 210, 210A, 9999, Буребиста, 164, 172, Дачия, 80/4, Др. Бэчоюлуй, 171, 180, 180/1, 180/3, 182/1, 182/2, 184/2, 184/3, 186/1, 186/2, 188, 188/1, 190/2, 192/1, 192/2, 194/1, 194/2, 194/3, 196, 279, 285−295, 295/2, 303, 303/2, 303/3, 303/4, 303/6, 303/7, 303/9, 303/19, 303/26, 303/28, 309−315, 315/2, 315/3, 325−331, 331/1, 331/2, 666, 9999, Гренобле, 176, 190, 279, 303A, 311, 325, 9999, Нуферилор, 1−19, 19B, 19/2, 2−14, 14/1, 14/10, 14/12, 999 — с 09:00 до 17:00.
Рышкановка:
- ул. Петрикань, 202−208, 999 — с 09:40 до 17:00.