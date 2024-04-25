Правила по выплате пенсионных взносов изменятся с 1 июля 2024 года

«Действия физических лиц, за которых перечислены обязательные профессиональные пенсионные взносы, агентов, Государственной корпорации, банка и ЕНПФ в случае обнаружения ошибок при перечислении обязательных профессиональных пенсионных взносов, а также уплата пени и взыскание задолженности при несвоевременном перечислении обязательных профессиональных пенсионных взносов в ЕНПФ производятся в порядке и сроки, предусмотренные параграфом 1 настоящей главы для перечисления обязательных пенсионных взносов в ЕНПФ».