В Перми вместо самокатов запустят электровелосипеды

Позже представители сервисов кикшеринга обратились с жалобой в прокуратуру на действия пермских властей, написали открытое письмо главе города и заявили, что продолжат работу в новых условиях и с учетом нововведений. В начале апреля, когда открылся сезон, пермяки в соцсетях начали публиковать фотографии самокатов в отдаленных районах. В некоторых случаях пользователи самокатов по-прежнему хаотично оставляли их на улице. За первые дни апреля с улиц Перми на штрафстоянку эвакуировали более 500 самокатов. После этого сервисы кикшеринга Whoosh и МТС Юрент объявили о временном прекращении работы в Перми.