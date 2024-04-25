В Перми вместо самокатов запустят электровелосипеды

«Электровелосипеды Whoosh относятся к категории “Велосипед” в соответствии с п. 1.2. Постановления Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 “О Правилах дорожного движения”. Следовательно, на них не распространяются муниципальные нормативно-правовые акты, ограничивающие использование СИМ на общественных территориях, а также регулирующие вопросы перемещения и временного хранения таких транспортных средств», — рассказали «ФедералПресс» представители компании.
В среднем электровелосипеды позволят совершать поездки на 10−12 км, а принцип их работы похож на самокаты кикшеринга. Скорость электровелосипеда ограничена 20 км/ч при движении за счет мотора. На этой отметке он отключается автоматически. Арендовать их также можно с помощью приложения. При этом оставить велосипед также можно только в точках виртуальной парковки — это обеспечивает порядок в размещении велосипедов в городе.
Правила дорожного движения для велосипедов незначительно, но всё же отличаются от правил для СИМ. Самое главное — если нет велодорожек, передвигаться необходимо по обочине автомобильной дороги, на которой действует ограничение скорости до 60 км/ч. Если такой возможности нет, нужно ехать по тротуару.
В компании МТС Юрент о подобных планах публично пока не сообщали.
Напомним, 26 марта депутаты городской думы Перми утвердили изменения в правила благоустройства, предложенные мэрией, которые касаются запрета на парковку СИМ в центре города. Ограничения также коснулись 38 улиц во всех районах краевой столицы. При этом поддержать изменения согласились не все: из 26 парламентариев двое проголосовали против, еще двое воздержались.
Позже представители сервисов кикшеринга обратились с жалобой в прокуратуру на действия пермских властей, написали открытое письмо главе города и заявили, что продолжат работу в новых условиях и с учетом нововведений. В начале апреля, когда открылся сезон, пермяки в соцсетях начали публиковать фотографии самокатов в отдаленных районах. В некоторых случаях пользователи самокатов по-прежнему хаотично оставляли их на улице. За первые дни апреля с улиц Перми на штрафстоянку эвакуировали более 500 самокатов. После этого сервисы кикшеринга Whoosh и МТС Юрент объявили о временном прекращении работы в Перми.