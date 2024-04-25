Рейсы из Екатеринбурга в китайский Харбин запустят с 3 июня

Самолеты будут вылетать из Екатеринбурга в 20:30 по понедельникам и четвергам, обратные рейсы из Харбина намечены на 10:50 во вторник и пятницу, время пути составит шесть часов. По данным авиакомпании, стоимость билета начинается примерно от 24,9 тыс. руб.
Для перелетов планируется использовать лайнеры Airbus A319.
Харбин — административный центр провинции Хэйлунцзян, он является крупным политическим, экономическим и культурным центром на северо-востоке Китая.
Напомним, в марте «Уральские авиалинии» анонсировали появление рейсов в Харбин, а с 4 апреля возобновили полеты в Пекин — они совершаются в понедельник, четверг и субботу.