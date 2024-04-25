Рейсы из Екатеринбурга в китайский Харбин запустят с 3 июня

Самолеты будут вылетать из Екатеринбурга в 20:30 по понедельникам и четвергам, обратные рейсы из Харбина намечены на 10:50 во вторник и пятницу, время пути составит шесть часов. По данным авиакомпании, стоимость билета начинается примерно от 24,9 тыс. руб.