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Производственный комплекс планируют построить на севере Москвы

В нем объединят несколько компаний по выпуску одежды, инструментов, мебели, строительных материалов, насосной аппаратуры, трубопроводной арматуры и другой продукции.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В Молжаниновском районе планируют построить новый производственный объект. Он появится по адресу: Новосходненское шоссе, земельный участок № 5 а. Об этом сообщила Юлиана Княжевская, председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы.

«На земельном участке площадью 3,37 гектара за счет инвестора возведут производственное здание общей площадью 38 тысяч квадратных метров. Прилегающую территорию благоустроят», — отметила Юлиана Княжевская.

Земельный участок под строительство город предоставил инвестору в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта. В здании расположатся производственные компании современного формата light industrial, при котором все бизнес-процессы выполняются под одной крышей.

Промышленный комплекс объединит несколько компаний по выпуску одежды, инструментов, мебели, строительных материалов, насосной аппаратуры, трубопроводной арматуры и другой продукции. На предприятиях будет организовано около тысячи рабочих мест, рассказал заместитель руководителя столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

По его словам, объект будет возведен в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда.

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