Производственный комплекс планируют построить на севере Москвы

В Молжаниновском районе планируют построить новый производственный объект. Он появится по адресу: Новосходненское шоссе, земельный участок № 5 а. Об этом сообщила Юлиана Княжевская, председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы.
«На земельном участке площадью 3,37 гектара за счет инвестора возведут производственное здание общей площадью 38 тысяч квадратных метров. Прилегающую территорию благоустроят», — отметила Юлиана Княжевская.
Земельный участок под строительство город предоставил инвестору в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта. В здании расположатся производственные компании современного формата light industrial, при котором все бизнес-процессы выполняются под одной крышей.
Промышленный комплекс объединит несколько компаний по выпуску одежды, инструментов, мебели, строительных материалов, насосной аппаратуры, трубопроводной арматуры и другой продукции. На предприятиях будет организовано около тысячи рабочих мест, рассказал заместитель руководителя столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
По его словам, объект будет возведен в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда.