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В Ростовской области с 1 июля подорожает капремонт

В Ростовской области с 1 июля возрастет минимальный размер взноса за капремонт в многоквартирных домах. Об этом сообщает пресс-служба правительства со ссылкой на врио директора НКО «Фонд капитального ремонта» Дарью Шереметьеву.

В Ростовской области с 1 июля минимальный взнос за капремонт с 12,61 рубля подорожает до 14,08 рубля за квадратный метр. Рост тарифа вызван инфляцией.

«Для того чтобы повысить привлекательность условий аукционов по привлечению подрядных организаций, размер предельной стоимости услуг и работ по капитальному ремонту был пересмотрен с применением индекса роста потребительских цен. Такие меры помогут не сбавлять темпы региональной программы. Индексация инициирована фондом на основании рекомендаций Министерства строительства Российской Федерации (приказ Минстроя России от 01.09.2022 № 710/пр)», — заявила Шереметьева.

Согласно новому тарифу, владельцы двухкомнатной квартиры площадью 50 кв.метров заплатят 704 рубля (ранее — 630,5 рубля).

ЖКХ