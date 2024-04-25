В Ростовской области с 1 июля подорожает капремонт

В Ростовской области с 1 июля минимальный взнос за капремонт с 12,61 рубля подорожает до 14,08 рубля за квадратный метр. Рост тарифа вызван инфляцией.
«Для того чтобы повысить привлекательность условий аукционов по привлечению подрядных организаций, размер предельной стоимости услуг и работ по капитальному ремонту был пересмотрен с применением индекса роста потребительских цен. Такие меры помогут не сбавлять темпы региональной программы. Индексация инициирована фондом на основании рекомендаций Министерства строительства Российской Федерации (приказ Минстроя России от 01.09.2022 № 710/пр)», — заявила Шереметьева.
Согласно новому тарифу, владельцы двухкомнатной квартиры площадью 50 кв.метров заплатят 704 рубля (ранее — 630,5 рубля).