В Ростовской области с 1 июля подорожает капремонт

«Для того чтобы повысить привлекательность условий аукционов по привлечению подрядных организаций, размер предельной стоимости услуг и работ по капитальному ремонту был пересмотрен с применением индекса роста потребительских цен. Такие меры помогут не сбавлять темпы региональной программы. Индексация инициирована фондом на основании рекомендаций Министерства строительства Российской Федерации (приказ Минстроя России от 01.09.2022 № 710/пр)», — заявила Шереметьева.