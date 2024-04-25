Состоялась главная премьера Haval для России: представлен H9 нового поколения

Купить Haval H9 второй генерации в России можно будет уже в этом году. Точной даты пока нет. На дилерской конференции в конце прошлого года говорили про август, но в таком случае первые H9 будут не тульской сборки (локализация планируется), а из Китая. Впрочем, внедорожник может добраться и раньше — через частников. Предварительный прайс был на уровне 4,3−4,8 млн рублей, но это по состоянию на конец 2023-го, поэтому к моменту официального выхода можно рассчитывать на 4,5−5 млн рублей.