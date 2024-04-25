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В Свердловской области на треть увеличили выплаты донорам крови

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 25 апреля, УралПолит.Ru. Глава региона Евгений Куйвашев утвердил увеличение выплаты на треть донорам крови. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Свердловской области.

Единовременное пособие в размере 3 тысяч рублей будут получать доноры, сдавшие кровь и ее компоненты в максимально допустимых дозах три раза в год. В прошлом году на сумму более 66 млн рублей пособие получили 33 тысячи жителей Свердловской области. Кроме этого, благодаря донорам Областная станция переливания крови в год заготавливает более 50 тонн крови.

Стать донором, как напоминает телеканал 360, может любой здоровый человек старше 18 лет. Но есть противопоказания — абсолютные и временные. К первой категории относятся: хронические инфекционные заболевания, паразиты, болезни крови, проблемы с органами дыхания, язва желудка и двенадцатиперстной кишки, хронические болезни кожи, наркотическая зависимость и вес менее 50 килограммов.

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