В Свердловской области на треть увеличили выплаты донорам крови

Единовременное пособие в размере 3 тысяч рублей будут получать доноры, сдавшие кровь и ее компоненты в максимально допустимых дозах три раза в год. В прошлом году на сумму более 66 млн рублей пособие получили 33 тысячи жителей Свердловской области. Кроме этого, благодаря донорам Областная станция переливания крови в год заготавливает более 50 тонн крови.