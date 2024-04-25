В Туапсинском районе Краснодарского края построят отель за 8 млрд рублей

Курортный комплекс разместится на площади семь гектаров и будет включать в себя гостиницу из 10 корпусов общей вместимостью более тысячи номеров, бассейны, амфитеатр со спуском к набережной, тренажерный зал, зал для конференций и парковочную зону и другое. Ожидается, что в будущем проект обеспечит около 700 новых рабочих мест.