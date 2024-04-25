С 1 мая начнет действовать новая ипотечная программа «Наурыз»

«Впоследствии нам придется подумать над дальнейшим развитием системы страхования имущества граждан. В развитых странах именно страховые компании берут на себя весомую часть расходов на восстановление ущерба после стихийных бедствий. Разумеется, этот вопрос сопряжен с дальнейшим развитием экономики и финансовой системы, формированием в обществе соответствующей культуры. Концепция строительства Справедливого Казахстана — не пустой звук, а реальность, которая уже обретает четкие очертания. Для этого предпринимаются конкретные меры, постоянно создаются новые возможности», — отметил глава государства.