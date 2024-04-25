Как отметил президент, главная задача государства есть и будет — обеспечение благополучия граждан.
«Впоследствии нам придется подумать над дальнейшим развитием системы страхования имущества граждан. В развитых странах именно страховые компании берут на себя весомую часть расходов на восстановление ущерба после стихийных бедствий. Разумеется, этот вопрос сопряжен с дальнейшим развитием экономики и финансовой системы, формированием в обществе соответствующей культуры. Концепция строительства Справедливого Казахстана — не пустой звук, а реальность, которая уже обретает четкие очертания. Для этого предпринимаются конкретные меры, постоянно создаются новые возможности», — отметил глава государства.
Так, к примеру, в рамках реализации четырех инфраструктурных инициатив, выдвинутых Токаевым на Третьем заседании Курултая, с 1 мая начнет действовать новая ипотечная программа «Наурыз». На ее реализацию в течение 8 лет будет привлечено 1,7 триллиона тенге. В результате собственным жильем смогут обзавестись около 70 тысяч семей.