Более 110 новостроек возводится в Москве на месте снесенных домов по реновации

Так, жители уже снесенных домов переехали в новостройки, расположенные во всех административных округах столицы. Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, которого цитирует пресс-служба, отметил, что в 405 старых домах, которые демонтированы по программе реновации, ранее проживали 70,2 тыс. москвичей. «В настоящее время все горожане являются правообладателями современного комфортного жилья в новостройках. Наибольшее число москвичей подписали договоры на новые квартиры на юго-востоке, западе и севере столицы — 10,9 тыс., 10 тыс. и 9,8 тыс. человек соответственно. На юго-западе и северо-востоке правообладателями стали по 7,6 тыс. горожан», — заключил он.