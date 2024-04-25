Более 110 новостроек возводится в Москве на месте снесенных домов по реновации

«Реализация программы реновации идет активными темпами, на месте сноса расселенных ранее домов возводится современное комфортное жилье. Так, с начала действия программы город демонтировал 405 жилых объектов, на освободившихся участках уже возводится 113 новостроек. Новые квартиры в этих домах получат свыше 70 тыс. жителей», — цитирует пресс-служба Ефимова.
Отмечается, что город продолжает подбирать стартовые площадки для строительства новых домов по программе реновации. Как рассказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, слова которого также приводятся в сообщении, большинство таких площадок сейчас формируется на месте запланированных к сносу жилых домов. «В 2024 году предстоит демонтировать свыше 200 старых домов, при этом 67 из них снесено с начала текущего года», — пояснил он.
Так, жители уже снесенных домов переехали в новостройки, расположенные во всех административных округах столицы. Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, которого цитирует пресс-служба, отметил, что в 405 старых домах, которые демонтированы по программе реновации, ранее проживали 70,2 тыс. москвичей. «В настоящее время все горожане являются правообладателями современного комфортного жилья в новостройках. Наибольшее число москвичей подписали договоры на новые квартиры на юго-востоке, западе и севере столицы — 10,9 тыс., 10 тыс. и 9,8 тыс. человек соответственно. На юго-западе и северо-востоке правообладателями стали по 7,6 тыс. горожан», — заключил он.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в новые квартиры по программе реновации начали переселяться свыше 160 тыс. жителей.
В пресс-службе напомнили, что программу реновации утвердили 1 августа 2017 года. В нее включено 5 тыс. 176 домов — около 350 тыс. квартир общей площадью 16,4 млн кв. м, где проживают около миллиона москвичей. К еастоящему времени обеспечен ввод в эксплуатацию новостроек для расселения тысячи пятиэтажек. Ранее Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.