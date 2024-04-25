В Свердловской области дорожает бензин: в УФАС назвали цифры

В Свердловской области с начала 2024 года фиксируется рост цен на основные виды топлива. Об этом говорится в ответе руководителя регионального управления Федеральной антимонопольной службы Дмитрия Шалабодова «КП-Екатеринбург».
Так, по состоянию на 18 апреля, отмечается увеличение стоимости АИ-92 на 0,60%, АИ-95 — на 0,55%, дизельное топливо — на 0,47%. При этом общая инфляция в стране с начала 2024 года составила 2,25%.
Стоимость моторного топлива включает в себя:
— налоговую составляющую (акцизы, НДПИ, НДС, налог на прибыль);
— затраты на добычу и переработку нефти;
— транспортировку нефтепродуктов;
— содержание автомобильных заправочных станций (АЗС);
— маржу оптового и розничного рынка.
В ФАС также указывают на то, что не могут регулировать цены на нефтепродукты. Стоимость топлива является результатом конкуренции на рынке.
— С учетом указанных факторов хозяйствующие субъекты, осуществляющие розничную продажу товаров, самостоятельно принимают решения о ценах на продаваемые товары, — говорится в ответе главы УФАС Дмитрия Шалабодова для «КП-Екатеринбург».
В свою очередь Свердловскстат публикует данные о средних ценах на топливо:
Бензин автомобильный марки АИ-92 — 49,83 рубля за литр.
Бензин автомобильный марки АИ-95 — 54,08 рубля за литр.
Бензин автомобильный марки АИ-98 и выше — 68,45 рубля за литр.
Дизельное топливо — 64,33 рубля за литр.