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В Свердловской области дорожает бензин: в УФАС назвали цифры

В Свердловской области с начала года подорожал бензин и дизель.

В Свердловской области с начала 2024 года фиксируется рост цен на основные виды топлива. Об этом говорится в ответе руководителя регионального управления Федеральной антимонопольной службы Дмитрия Шалабодова «КП-Екатеринбург».

Так, по состоянию на 18 апреля, отмечается увеличение стоимости АИ-92 на 0,60%, АИ-95 — на 0,55%, дизельное топливо — на 0,47%. При этом общая инфляция в стране с начала 2024 года составила 2,25%.

Стоимость моторного топлива включает в себя:

— налоговую составляющую (акцизы, НДПИ, НДС, налог на прибыль);

— затраты на добычу и переработку нефти;

— транспортировку нефтепродуктов;

— содержание автомобильных заправочных станций (АЗС);

— маржу оптового и розничного рынка.

В ФАС также указывают на то, что не могут регулировать цены на нефтепродукты. Стоимость топлива является результатом конкуренции на рынке.

— С учетом указанных факторов хозяйствующие субъекты, осуществляющие розничную продажу товаров, самостоятельно принимают решения о ценах на продаваемые товары, — говорится в ответе главы УФАС Дмитрия Шалабодова для «КП-Екатеринбург».

В свою очередь Свердловскстат публикует данные о средних ценах на топливо:

Бензин автомобильный марки АИ-92 — 49,83 рубля за литр.

Бензин автомобильный марки АИ-95 — 54,08 рубля за литр.

Бензин автомобильный марки АИ-98 и выше — 68,45 рубля за литр.

Дизельное топливо — 64,33 рубля за литр.