В Омске под три новые микрорайона снесут более 900 домов

В Омске в границах улиц 3-я Разъезд, Лермонтова, 20-я Линия и Красных Зорь, а также 16-й и 3-й Северной, Герцена и Красный Пахань появятся новые микрорайоны. Для постройки снесут более 900 домов.
Соотвествующий документ опубликовали на сайте администрации Омска. Теперь его должен подписать мэр Сергей Шелест.
В границах улиц 20-я Линия, Лермонтова, 3-й Разъезд и Красных зорь застроят территорию площадью 21, 6 га. Планируется, что новый микрорайон отстроят в течение 10 лет.
В документе указано, что планируют снести две признанные аварийными многоэтажки на улице 27-я Линия, 17, Красных зорь, 145а, четыре многоэтажки на улице 3-й Разъезд, 14 и 16, Красных зорь, 145б. Также сносу подлежат 353 частных дома и 7 недостроев.
В границах улиц 16-я и 7-я Северная, Красный Пахарь и Герцена снесут более 400 частных домов. Площадь застройки — 43,2 га, а срок реализации — 10 лет.
Из документа следует, что под снос попадают три признанные аварийными многоэтажки на 2-й Совхозной, 87б, Совхозной, 101а, Северной 151б, два многоквартирных дома на 8-й Серверной, 218 и 16-й Северной, 144а. Также под снос попадают 532 частных дома, 17 гаражей и магазинов.
В границах улиц 7-я и 3-я Северная, Красный Пахарь и Герцена площадь застройки составит порядка 4 га. Под снос попадают четыре аварийные многоэтажки и 222 частных дома.