В Омске под три новые микрорайона снесут более 900 домов

Из документа следует, что под снос попадают три признанные аварийными многоэтажки на 2-й Совхозной, 87б, Совхозной, 101а, Северной 151б, два многоквартирных дома на 8-й Серверной, 218 и 16-й Северной, 144а. Также под снос попадают 532 частных дома, 17 гаражей и магазинов.