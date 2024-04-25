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В Перми могут разобрать и восстановить историческое здание

Подготовлен проект реставрации здания на ул. Горького, 28, являющегося частью комплекса «Училище земское» — объекта культурного наследия регионального значения. Об этом сообщает ИА «Текст».

Результаты обследования объекта показали, что износ здания превышает 77%. Проект реставрации подразумевает полную разборку объекта и восстановление основных конструкций: фундамента, стен, перекрытий, крыши. Архитектурные детали фасадов, являющиеся предметами охраны, планируется восстановить в соответствии с их первоначальным обликом. После этого в здании планируют разместить офисные кабинеты, санитарно-бытовые помещения, технические зоны.

Здание Пермского уездного училища было построено в 1850 году. В 2005 году была разрешена приватизация части архитектурного комплекса, где разместилась таверна «Монтенегро».

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