В Перми могут разобрать и восстановить историческое здание

Результаты обследования объекта показали, что износ здания превышает 77%. Проект реставрации подразумевает полную разборку объекта и восстановление основных конструкций: фундамента, стен, перекрытий, крыши. Архитектурные детали фасадов, являющиеся предметами охраны, планируется восстановить в соответствии с их первоначальным обликом. После этого в здании планируют разместить офисные кабинеты, санитарно-бытовые помещения, технические зоны.