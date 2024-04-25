На Кубани средняя стоимость дач выросла на треть

По итогам первого квартала 2024 года Кубани лидирует по количеству дач, выставленных на продажу. В крае насчитывалось 2,6 тысячи объектов. В то же время спрос снизился на 34,8%, а в сравнении с четвертым кварталом 2023 года — вырос на 2,3%.