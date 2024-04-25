На строительство второй ветки казанского метро выделили еще почти 1 млрд рублей

Согласно официальной формулировке из документов, деньги выделяют на «Первый участок Второй линии метрополитена в Казани от станции метро “Фучика” до станции метро “Сахарова”. В перечне работ указаны, проходка правого и левого тоннелей перегона от станции “Улица Ак. Сахарова” до станции “100-летие ТАССР”, а также прочие обслуживающие процессы.
Еще на станции «Фучика» должны выкопать котлован, а на «Сахарова» установить железобетонные конструкции вестибюля 2. Все работы должны завершить к 1 декабря текущего года.
Ранее «Татар-Информ» сообщал, как будут внешне выглядеть новые станции казанского метро. Согласно концепции, в оформлении станций «Академическая», «Зилант» и «Тулпар» будет преобладать металл, но каждая «остановка» будет при этом по своему уникальна.
Напомним также, что в начале этого года Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил строительную площадку одной из станций второй линии метро в 10-м микрорайоне. Когда планируется сдать станции, где все-таки планируется проложить метро дальше — в материале «Татар-информа».