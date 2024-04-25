На строительство второй ветки казанского метро выделили еще почти 1 млрд рублей

Напомним также, что в начале этого года Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил строительную площадку одной из станций второй линии метро в 10-м микрорайоне. Когда планируется сдать станции, где все-таки планируется проложить метро дальше — в материале «Татар-информа».