В Свердловской области более трех десятков учителей получат премии в размере 200 тысяч

В рамках конкурса наградят уральских учителей, которые добились высоких результатов в профессиональной деятельности. Из федерального бюджета на эти цели выделено более 7 млн рублей. Сам конкурс проходит в рамках нацпроекта «Образование». Во всероссийском отборе в этом году примут участие более 50 учителей из различных муниципалитетов области. Победителей будут определять жюри в составе экспертов из сферы образования. Их объявят не позднее 14 июня.