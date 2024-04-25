В Свердловской области более трех десятков учителей получат премии в размере 200 тысяч

В рамках конкурса наградят уральских учителей, которые добились высоких результатов в профессиональной деятельности. Из федерального бюджета на эти цели выделено более 7 млн рублей. Сам конкурс проходит в рамках нацпроекта «Образование». Во всероссийском отборе в этом году примут участие более 50 учителей из различных муниципалитетов области. Победителей будут определять жюри в составе экспертов из сферы образования. Их объявят не позднее 14 июня.
Ранее, напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал постановление правительства об увеличении выплат классным руководителям и кураторам студенческих групп в малых городах с 5 до 10 тысяч рублей. Изменения коснутся почти 17 тысяч учителей, которые работают в населенных пунктах, где численность населения составляет менее 100 тысяч человек.