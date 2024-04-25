Кубанцы получат пенсии по измененному графику

Жители Краснодарского края, которые получают пенсии и другие социальные выплаты через отделения почтовой связи, получат денежные средства по измененному графику.
Региональные отделения почтовой связи будут производить выплаты 3 мая — за 3 и 4 число; 4 мая — за 5 и 6 числа. 7 мая пенсии будут приходить за 7 и 8 числа, 8 мая — за 9 и 10 числа; 10 мая — за и 11 и 12 числа; 11 мая — за 13 число.
5 и 6 мая — только на кассе работающих отделений почтовой связи.
— Далее выплата и доставка пенсий и других выплат будет производиться в соответствии с графиком доставки, — сообщает пресс-служба Социального фонда России по Краснодарскому краю.
На Кубани насчитывается более 1,6 млн получателей пенсий. 35% из них получают пенсионные выплаты через почтовые отделения.