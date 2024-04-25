Кубанцы получат пенсии по измененному графику

Региональные отделения почтовой связи будут производить выплаты 3 мая — за 3 и 4 число; 4 мая — за 5 и 6 числа. 7 мая пенсии будут приходить за 7 и 8 числа, 8 мая — за 9 и 10 числа; 10 мая — за и 11 и 12 числа; 11 мая — за 13 число.