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А карманные деньги отбирать будут? Аэропорт Кишинева вводит новые правила пограничного и таможенного контроля

Аэропорт Кишинева предупредил о пересмотре процедур пограничного контроля и регистрации пассажиров.

Источник: РИА Новости

Граждан призвали прибывать в аэропорт за 3 часа до вылета, чтобы успеть пройти все необходимые процедуры.

«В связи с переходом аэропорта Кишинева на летнее расписание, которое является напряженным, и во избежание очередей и задержек, просим соблюдать минимальное время регистрации. Также информируем, что процедуры пограничного контроля и регистрации пассажиров пересмотрены для обеспечения повышенной безопасности, что может привести к некоторым задержкам», — заявили в администрации воздушной гавани.

Там уточнили, что «эти меры необходимы для вашей безопасности и безопасности персонала аэропорта».

таможня