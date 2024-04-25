А карманные деньги отбирать будут? Аэропорт Кишинева вводит новые правила пограничного и таможенного контроля

Граждан призвали прибывать в аэропорт за 3 часа до вылета, чтобы успеть пройти все необходимые процедуры.
«В связи с переходом аэропорта Кишинева на летнее расписание, которое является напряженным, и во избежание очередей и задержек, просим соблюдать минимальное время регистрации. Также информируем, что процедуры пограничного контроля и регистрации пассажиров пересмотрены для обеспечения повышенной безопасности, что может привести к некоторым задержкам», — заявили в администрации воздушной гавани.
Там уточнили, что «эти меры необходимы для вашей безопасности и безопасности персонала аэропорта».