А карманные деньги отбирать будут? Аэропорт Кишинева вводит новые правила пограничного и таможенного контроля

«В связи с переходом аэропорта Кишинева на летнее расписание, которое является напряженным, и во избежание очередей и задержек, просим соблюдать минимальное время регистрации. Также информируем, что процедуры пограничного контроля и регистрации пассажиров пересмотрены для обеспечения повышенной безопасности, что может привести к некоторым задержкам», — заявили в администрации воздушной гавани.