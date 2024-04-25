Из программы по капремонту исключили 816 домов в Ленобласти

Так, во втором и третьем чтениях первом чтении принят законопроект, вносящий изменения в пункт 1 статьи 7 областного закона № 82-оз. Из региональной программы капремонта исключены многоквартирные дома, физический износ основных конструктивных элементов которых превышает 70%, а также МКД, в которых совокупная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту конструктивных элементов и внутридомовых инженерных систем, входящих в состав общего имущества, в расчете на один квадратный метр общей площади жилых помещений, превышает стоимость, определенную нормативным правовым актом Правительства Ленинградской области (за исключением тех домов, которые являются объектами культурного наследия).