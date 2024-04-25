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За сколько купили самый дорогой дом Беларуси в марте

Самый дорогой дом, который купили в марте в Беларуси, обошлась покупателю в $1,2 млн. Подробности сообщает Realt.

Двухуровневый дом cо встроенным гаражом был построен в 2010 году и имеет общую площадь более 500 кв. м. Он находится в первых Дроздах — в микрорайоне Радужный рядом с парком и водохранилищем.

К слову, это уже второй дом, который купили за $1 млн в этом году. Первый был продан в феврале во вторых Дроздах — в Веснинке.

Микрорайон Дрозды состоит из нескольких коттеджных поселков. В середине 2000-х началось его формирование, а позже появились поселок Радужный и застройка на месте деревни Веснинка, которая приобрела новый статус.

В районе есть несколько многоквартирных домов, где метр стоит от $3 тыс., но в большей части — это индивидуальная застройка. Сотка участка под строительство жилого дома в Дроздах стоит от $50 тыс.

недвижимость