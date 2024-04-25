За сколько купили самый дорогой дом Беларуси в марте

Двухуровневый дом cо встроенным гаражом был построен в 2010 году и имеет общую площадь более 500 кв. м. Он находится в первых Дроздах — в микрорайоне Радужный рядом с парком и водохранилищем.
К слову, это уже второй дом, который купили за $1 млн в этом году. Первый был продан в феврале во вторых Дроздах — в Веснинке.
Микрорайон Дрозды состоит из нескольких коттеджных поселков. В середине 2000-х началось его формирование, а позже появились поселок Радужный и застройка на месте деревни Веснинка, которая приобрела новый статус.
В районе есть несколько многоквартирных домов, где метр стоит от $3 тыс., но в большей части — это индивидуальная застройка. Сотка участка под строительство жилого дома в Дроздах стоит от $50 тыс.