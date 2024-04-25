Поездки на «Афрасиабе» снова подорожают

Компания обнародовала следующие тарифы:
Ташкент — Бухара
- VIP — 890 тысяч сумов;
- Бизнес — 600 тысяч сумов;
- Эконом — 403 тысячи сумов.
Ташкент — Карши
- VIP — 747 тысяч сумов;
- Бизнес — 507 тысяч сумов;
- Эконом — 338 тысяч сумов.
Ташкент — Самарканд
- VIP — 554 тысячи сумов;
- Бизнес — 358 тысяч сумов;
- Эконом — 244 тысячи сумов.
Таким образом, стоимость поездки в эконом-классе подорожала на 20%, бизнес-классе — на 30%, в VIP — на 40%.
Повышение аргументируется необходимостью «реформирования железнодорожной инфраструктуры и покрытия расходов на электроэнергию и топливо, логистических и транспортных расходов, обновления парка пассажирских вагонов, закупки новых электропоездов, содержания железнодорожных вокзалов в соответствии с требованиями времени».
Напомним, что компания уже повышала стоимость билетов на «Афрасиаб» c 20 января этого года. Вместе с ними тогда подорожали и билеты на поезда «Шарк», «Насаф» и «Узбекистан». До этого тарифы поднимались с 1 ноября прошлого года.