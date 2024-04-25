Поездки на «Афрасиабе» снова подорожают

Напомним, что компания уже повышала стоимость билетов на «Афрасиаб» c 20 января этого года. Вместе с ними тогда подорожали и билеты на поезда «Шарк», «Насаф» и «Узбекистан». До этого тарифы поднимались с 1 ноября прошлого года.