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Поездки на «Афрасиабе» снова подорожают

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Стоимость билетов на высокоскоростные электропоезда «Афросиаб» повысится еще раз с 15 мая. Об этом сообщила компания «Узбекистон темир йуллари».

Компания обнародовала следующие тарифы:

Ташкент — Бухара

  • VIP — 890 тысяч сумов;
  • Бизнес — 600 тысяч сумов;
  • Эконом — 403 тысячи сумов.

Ташкент — Карши

  • VIP — 747 тысяч сумов;
  • Бизнес — 507 тысяч сумов;
  • Эконом — 338 тысяч сумов.

Ташкент — Самарканд

  • VIP — 554 тысячи сумов;
  • Бизнес — 358 тысяч сумов;
  • Эконом — 244 тысячи сумов.

Таким образом, стоимость поездки в эконом-классе подорожала на 20%, бизнес-классе — на 30%, в VIP — на 40%.

Повышение аргументируется необходимостью «реформирования железнодорожной инфраструктуры и покрытия расходов на электроэнергию и топливо, логистических и транспортных расходов, обновления парка пассажирских вагонов, закупки новых электропоездов, содержания железнодорожных вокзалов в соответствии с требованиями времени».

Напомним, что компания уже повышала стоимость билетов на «Афрасиаб» c 20 января этого года. Вместе с ними тогда подорожали и билеты на поезда «Шарк», «Насаф» и «Узбекистан». До этого тарифы поднимались с 1 ноября прошлого года.