ЦБ сохранил основную ставку на уровне 14%

Эксперты ЦБ отметили, что общий уровень инфляции продолжал снижаться с начала года, достигнув в марте 8% в годовом выражении. При этом снижалась продовольственная инфляция, а инфляция в сфере услуг росла в том числе и под влиянием корректировки регулируемых цен и введения с апреля НДС на ряд товаров и услуг.