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ЦБ сохранил основную ставку на уровне 14%

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Правление Центрального банка Узбекистана сегодня приняло решение сохранить основную ставку на уровне 14% годовых, передает корреспондент Podrobno.uz.

Эксперты ЦБ отметили, что общий уровень инфляции продолжал снижаться с начала года, достигнув в марте 8% в годовом выражении. При этом снижалась продовольственная инфляция, а инфляция в сфере услуг росла в том числе и под влиянием корректировки регулируемых цен и введения с апреля НДС на ряд товаров и услуг.

Ожидается, что базовая инфляция останется на устойчивой снижающейся траектории и, по прогнозам, к концу года составит около 7−8%. Аналитики надеются, что дополнительные меры правительства, направленные на увеличение совокупного предложения в экономике и снижение инфляции, а также накопленный эффект от длительного периода относительно жестких денежно-кредитных условий послужат сдерживанию инфляционных процессов.

По обновленным прогнозам, к концу года рост ВВП ожидается в пределах 5,2−5,7%.

Следующее заседание правления Центрального банка по рассмотрению основной ставки назначено на 13 июня текущего года.