ЦБ сохранил основную ставку на уровне 14%

Эксперты ЦБ отметили, что общий уровень инфляции продолжал снижаться с начала года, достигнув в марте 8% в годовом выражении. При этом снижалась продовольственная инфляция, а инфляция в сфере услуг росла в том числе и под влиянием корректировки регулируемых цен и введения с апреля НДС на ряд товаров и услуг.
Ожидается, что базовая инфляция останется на устойчивой снижающейся траектории и, по прогнозам, к концу года составит около 7−8%. Аналитики надеются, что дополнительные меры правительства, направленные на увеличение совокупного предложения в экономике и снижение инфляции, а также накопленный эффект от длительного периода относительно жестких денежно-кредитных условий послужат сдерживанию инфляционных процессов.
По обновленным прогнозам, к концу года рост ВВП ожидается в пределах 5,2−5,7%.
Следующее заседание правления Центрального банка по рассмотрению основной ставки назначено на 13 июня текущего года.